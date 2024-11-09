РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Документ был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне и внесен на ратификацию в Госдуму Путиным 15 октября. Как следует из преамбулы договора, документ отвечает коренным интересам народов РФ и КНДР "и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности".

В соответствии с документом стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобщего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

Договор, в частности, предусматривает незамедлительное оказание военной и иной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, они обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем другой стороны.