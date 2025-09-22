Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    РФ передала Казахстану подозреваемого в хищении $15,7 млн из АО "Самрук-Энерго"

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 10:25
    Экс-руководитель строительной компании, которого считают соучастником преступной схемы по хищению свыше 8,5 млрд тенге ($15,7 млн) из дочерней организации АО "Самрук-Энерго", экстрадирован из России в Казахстан. Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила Генпрокуратура Казахстана. Он с 2020 по 2022 годы, будучи руководителем компании, сговорился с группой лиц и заключал фиктивные договоры, а также переводил средств через аффилированные компании. "Указанные средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан", - сообщили надзорные органы. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Другие участники преступления в мае 2025 года осуждены к различным срокам лишения свободы. За такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

    Казахстан Россия экстрадиция мошенничество "Самрук-Энерго"

    Лента новостей