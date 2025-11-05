РФ, Китай и Иран провели консультации по иранскому ядерному досье
Сегодня состоялись консультации России, КНР и Ирана по иранскому ядерному досье.
Как передает Report, об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в телеграм-канале.
"Сегодня Китай, Иран и Россия провели очередной раунд традиционных трехсторонних консультаций по иранскому ядерному досье", - говорится в публикации.
Ульянов уточнил, что стороны "сверили часы и скоординировали позиции в преддверии следующей сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая состоится с 19 по 21 ноября".
