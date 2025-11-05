Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 05 ноября, 2025
    • 23:35
    РФ, Китай и Иран провели консультации по иранскому ядерному досье

    Сегодня состоялись консультации России, КНР и Ирана по иранскому ядерному досье.

    Как передает Report, об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в телеграм-канале.

    "Сегодня Китай, Иран и Россия провели очередной раунд традиционных трехсторонних консультаций по иранскому ядерному досье", - говорится в публикации.

    Ульянов уточнил, что стороны "сверили часы и скоординировали позиции в преддверии следующей сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая состоится с 19 по 21 ноября".

