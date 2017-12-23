РФ, Иран и Турция согласовали в Астане дату проведения Конгресса сирийского диалога в Сочи

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Календарь сирийского урегулирования на начало 2018 года сверстали на восьмом раунде переговоров по Сирии в Астане. Страны - гаранты режима прекращения огня - Россия, Иран и Турция - в совместном заявлении согласовали в пятницу сроки проведения Конгресса сирийского национального диалога 29-30 января в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, представители "тройки" соберутся в Сочи за десять дней до созыва Конгресса, к 19-20 января предполагается составить окончательный список участников конференции. "Астана-9" запланирована на вторую половину февраля.