РФ и Туркменистан будут сопредседателями в СНГ в 2025 году

Сопредседателями в Содружестве Независимых Государств в 2025 году станут РФ и Туркменистан, последняя - как будущий председатель, на что уже получено согласие Ашхабада.

Сопредседателями в Содружестве Независимых Государств в 2025 году станут РФ и Туркменистан, последняя - как будущий председатель, на что уже получено согласие Ашхабада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав государств Содружества.

"В узком формате было принято решение о председательстве в будущем году в Содружестве Независимых Государств. Председательство Россия передает Республике Таджикистан, и с 1 января Таджикистан будет председательствовать во всех высших органах Содружества. Это - Совет глав государств, глав правительств, Совет министров иностранных дел, экономический совет СНГ. Что примечательно, в качестве сопредседателей будут выступать Российская Федерация, как бывший председатель, и Туркменистан, как будущий председатель в СНГ - мы уже получили согласие от руководства Туркменистана, что они готовы принять председательство уже в 2026 году", - сказал Лебедев.