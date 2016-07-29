Россия и Иран подписали контракт на строительство четырех энергоблоков ТЭС "Хормозган"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ "Технопромэкспорт" и "Иранская холдинговая компания по выработке электроэнергии на паровых ТЭС" подписали контракт на строительство четырех энергоблоков ТЭС "Хормозган" по 350 Мвт каждый на условиях "под ключ", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Наряду с этим Иран и Россия договорились продолжить сотрудничество в области банковской сферы, сообщил министр энергетики России Александр Новак по итогам переговоров с министром связи и информационных технологий Ирана, сопредседателем межправительственной российско-иранской комиссии Махмудом Ваэзи.

Решение о создании зоны свободной торговли с Ираном может быть принято до конца 2016 года, также сообщил журналистам А.Новак.

"Обсудили вопрос создания зоны свободной торговли, отметили прогресс. Ожидаем к концу года, что совместная исследовательская группа закончит работу и представит план мероприятий по подготовке соглашения", - сказал А.Новак.

В свою очередь министр связи и информационных технологий Ирана заявил, что Россия и Иран договорились создать пятилетнюю стратегическую программу.