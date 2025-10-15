РФ и Беларусь договорились о стратегическом партнерстве в военной области
В регионе
- 15 октября, 2025
- 17:48
Россия и Беларусь подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, завершая заседание совместной коллегии министерств обороны.
"Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе программу стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период. Ее реализация позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности России, Беларуси и Союзного государства в целом", - отметил министр.
