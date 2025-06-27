Оверчук: РФ готовит письмо Армении по поводу противоречий между ее сближением с ЕС и правилами ЕАЭС

РФ готовит письмо Армении о противоречии ее новых норм, направленных на сближение с ЕС, правилам ЕАЭС.

РФ готовит письмо Армении о противоречии ее новых норм, направленных на сближение с ЕС, правилам ЕАЭС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Парламент Армении принял закон, который декларирует ее стремление присоединиться к Европейскому союзу. Мы внимательно отслеживаем развитие событий в Армении по этому направлению. Мы всегда будем уважать выбор народа Армении, но мы понимаем, это было подтверждено Николом Воваевичем Пашиняном, что одновременное нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе и ЕС невозможно", - сказал Оверчук журналистам.

Он отметил, что Россия наблюдает за процессами, которые идут в рамках сближения Армении с ЕС.

"Отмечаем, что в нормативно-правовой базе республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами евразийского экономического союза", - заметил вице-премьер.

"Это означает, что на внутренний рынок Евразийского экономического союза могут попадать товары, которые не соответствуют нашим требованиям. Мы выносим этот вопрос на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии", - добавил он.

Оверчук заявил, что планирует подписать письмо в адрес вице-премьера Армении Мгера Григоряна относительно того, что "эти действия противоречат нормам Евразийского экономического союза".

"Мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер", - подчеркнул Оверчук.