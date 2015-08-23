Режим КТО введен в районе Махачкалы

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Режим контртеррористической операции введен в одном из районов Махачкалы в связи с поиском боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб.

На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим контртеррористической операции (КТО), на период проведения операции допускается применение ряда мер и временных ограничений. Среди них: усиление охраны общественного порядка; ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем; использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения; временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции. Подробнее об ограничениях, вводящихся при режиме КТО,