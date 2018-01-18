Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, Великое национальное собрание Турции в соответствии с рекомендациями Совета национальной безопасности приняло представленный Кабмином законопроект.

За документ проголосовали правящая Партия справедливости и развития (AKP) и Партия националистического движения (MHP).

Закон вступит в силу в 01:00 по местному времени в ночь с 18-го на 19-ое января.

Этим режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен в 6 раз (на 3 месяца).

Отметим, что режим чрезвычайного положения в Турции применяется с 21 июля 2016 года после попытки госпереворота 15 июля 2016 года.