За неделю валютные резервы России снизились на 15,7 млрд. долларов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Международные резервы России за период с 12 по 19 декабря снизились с 414,6 до 398,9 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом отмечается в отчете Банка России.



Таким образом, за одну неделю объем международных резервов уменьшился на 15,7 млрд. долларов, или на 3,8%.