Резервный борт Air India забрал пассажиров рейса в Сан-Франциско, застрявших в Магадане

Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Магадане, в четверг утром забрал резервный борт компании.

Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Магадане, в четверг утром забрал резервный борт компании.

Как передает Report, об этом сообщил директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов.

Самолет Air India во вторник экстренно приземлился в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту, по данным Росавиации, находились 232 пассажира и 11 членов экипажа.

Власти отмечали, что все пассажиры-иностранцы, среди них больше 40 человек граждане США.

Между тем, в Росавиации сообщили, что в части самолета, имеющего неисправность в двигателе, в настоящее время ведутся ремонтные работы силами специалистов из Индии. Им оказывается необходимое содействие со стороны аэропорта Магадан и специализированных организаций, обслуживающих российские авиакомпании в аэропорту.