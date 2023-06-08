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Резервный борт Air India забрал пассажиров рейса в Сан-Франциско, застрявших в Магадане

Резервный борт Air India забрал пассажиров рейса в Сан-Франциско, застрявших в Магадане Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Магадане, в четверг утром забрал резервный борт компании.
В регионе
8 июня 2023 г. 12:44
Резервный борт Air India забрал пассажиров рейса в Сан-Франциско, застрявших в Магадане

Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Магадане, в четверг утром забрал резервный борт компании.

Как передает Report, об этом сообщил директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов.

Самолет Air India во вторник экстренно приземлился в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту, по данным Росавиации, находились 232 пассажира и 11 членов экипажа.

Власти отмечали, что все пассажиры-иностранцы, среди них больше 40 человек граждане США.

Между тем, в Росавиации сообщили, что в части самолета, имеющего неисправность в двигателе, в настоящее время ведутся ремонтные работы силами специалистов из Индии. Им оказывается необходимое содействие со стороны аэропорта Магадан и специализированных организаций, обслуживающих российские авиакомпании в аэропорту.

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