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    Ресторан в Грузии, где на свадьбе отравились около 200 человек, временно закрыт

    Владелец ресторана Самир Караджаев оштрафован

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу ресторана в Марнеули (Квемо Картли), в котором произошло массовое отравление. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ведомства. 

    Около 200 человек, в том числе порядка  30 детей, отравились на свадьбе в селе Садахло Марнеульского района, 97% населения которого составляют азербайджанцы.

    По сообщению Национального агенства продовольствия Грузии, ресторан принадлежит Самиру Караджаеву. Во время проверки ресторана были выявлены нарушения, после чего Караджаева оштрафовали, а ресторану приостановили производственный процесс. 

    Специалисты агентства проводят исследование продуктов, используемых в ресторане. 

    На данный момент состояние отравившихся стабильное, большинство из них проходит курс лечения дома.

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