Ресторан в Грузии, где на свадьбе отравились около 200 человек, временно закрыт

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу ресторана в Марнеули (Квемо Картли), в котором произошло массовое отравление. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Около 200 человек, в том числе порядка 30 детей, отравились на свадьбе в селе Садахло Марнеульского района, 97% населения которого составляют азербайджанцы.

По сообщению Национального агенства продовольствия Грузии, ресторан принадлежит Самиру Караджаеву. Во время проверки ресторана были выявлены нарушения, после чего Караджаева оштрафовали, а ресторану приостановили производственный процесс.

Специалисты агентства проводят исследование продуктов, используемых в ресторане.

На данный момент состояние отравившихся стабильное, большинство из них проходит курс лечения дома.