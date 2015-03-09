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    ​Решением суда арестованы 5 подозреваемых в убийстве Немцова

    Защита Бахаева, Эскерханова и Губашева намерена обжаловать решение судей

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Басманный суд Москвы постановил взять под стражу всех пятерых фигурантов дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ходатайство следствия об аресте 45-летнего Хамзада Бахаева, 34-летнего Тамерлана Эскерханова и 31-летнего Шагида Губашева рассматривалось совместно в воскресенье, 8 марта.

    Их подозревают в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия.

    Защита Бахаева, Эскерханова и Губашева намерена обжаловать решение судей. После этого законность постановления будет проверена в апелляционной инстанции - Мосгорсуде.

    Ранее в тот же день на отдельных заседаниях были приняты решения об аресте Анзора Губашева и Заура Дадаева. Обоим фигурантам предъявлены обвинения. При этом Губашев заявил о своей невиновности, а Дадаев признал вину в причастности к убийству и попросил суд об избрании более мягкой меры пресечения.

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