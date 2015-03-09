​Решением суда арестованы 5 подозреваемых в убийстве Немцова

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Басманный суд Москвы постановил взять под стражу всех пятерых фигурантов дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ходатайство следствия об аресте 45-летнего Хамзада Бахаева, 34-летнего Тамерлана Эскерханова и 31-летнего Шагида Губашева рассматривалось совместно в воскресенье, 8 марта.

Их подозревают в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия.

Защита Бахаева, Эскерханова и Губашева намерена обжаловать решение судей. После этого законность постановления будет проверена в апелляционной инстанции - Мосгорсуде.

Ранее в тот же день на отдельных заседаниях были приняты решения об аресте Анзора Губашева и Заура Дадаева. Обоим фигурантам предъявлены обвинения. При этом Губашев заявил о своей невиновности, а Дадаев признал вину в причастности к убийству и попросил суд об избрании более мягкой меры пресечения.