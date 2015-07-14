​Решающее пленарное заседание министров Ирана и "шестерки" началось в Вене

Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ Пленарное заседание министров иностранных дел "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германии) стартовало в Вене.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в европейской делегации.

По его словам, вскоре к ним может присоединиться глава МИД ИРИ Джавад Зариф.

Как сообщила заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова, глава ведомства Сергей Лавров пришел на заседание последним.

"Началась встреча министров "шестерки" ", - написала она на своей странице в Facebook.