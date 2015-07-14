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    ​Решающее пленарное заседание министров Ирана и "шестерки" началось в Вене

    Вскоре к ним может присоединиться Джавад Зариф

    Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ Пленарное заседание министров иностранных дел "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германии) стартовало в Вене.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в европейской делегации.

    По его словам, вскоре к ним может присоединиться глава МИД ИРИ Джавад Зариф.

    Как сообщила заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова, глава ведомства Сергей Лавров пришел на заседание последним.

    "Началась встреча министров "шестерки" ", - написала она на своей странице в Facebook. 

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