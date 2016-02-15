​Религиозные деятели Армении имеют крупные суммы на счетах в швейцарских банках

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал список клиентов, имевших счета в швейцарском банке HSBC, из Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно результатам исследования "SwissLeaks" 10 клиентов, связанных с Арменией (4 из них имеют армянский паспорт/национальность), открыли 21 клиентский счет в период 1989-2006 годов с 23 банковскими счетами. Максимальная сумма денег, связанная с клиентом из Армении, составила 5,8 млн. долларов США.

17 из 21 клиентских счета были открыты частными лицами, 2 - оффшорными компаниями и 2 - "нумерованные" счета. Отмечается, что эти 10 клиентов держали в банках 15,4 млн. долларов США в банке в 2006-2007 годах.

В число 10 клиентов входит верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. На его счету в 2006-2007 содержалось 1.074.926 долларов США.

В Эчмиадзине уточнили, что счет был открыт предшественником католикоса "в интересах Церкви и благотворительности, данный счет был позже передан Его Святешейству Гарегину II Нерсисяну после смерти предшественника для тех же целей".

В списке обладателей счетов в швейцарских банках также фигурируют президент Национальной Академии Наук Армении Радик Мартиросян, архиепископ Шаге Аджемян, на счету которого в 2006-2007 годах хранилось 3.960.278 долларов США; член совета диоцезии Армянской апостольской церкви во Франции Саркис Серж Бедоян, имеющий тесные связи с католикосом Гарегиным II и архиепископом Шаге Аджемяном.

Каждый год Бедоян организовывает для студентов из армянских университетов во Франции туры в Армению. В 2014 году президент Армении Серж Саргсян наградил его медалью Мовсеса Хоренации за вклад в укрепление отношений между Арменией и диаспорой. Согласно информации, на шести клиентских счетах С. Бедояна в 2006-2007 гг. содержалось 5.818.919 млн. долларов США.

Отметим, что данные получены от бывшего работника частного швейцарского банка HSBC Эрве Фальчиани, который передал их французским налоговикам, которые начали расследование по скрытию сотни миллионов долларов США от налогов. Далее документы были получены Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) через французскую газету Le Monde.