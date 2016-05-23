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    Рейс Turkish Airlines задержан в аэропорту Стамбула из-за сообщения о бомбе

    Пассажиры были эвакуированы из лайнера и доставлены в терминал

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Turkish Airlines досматривается в Международном аэропорту имени Ататюрка из-за сообщения о заложенной бомбе, пассажиры эвакуированы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила авиакомпания в понедельник.

    "Экипаж проинформировал органы безопасности аэропорта о том, что на борту самолета Turkish Airlines, который должен был вылететь в 15:50 мск из Стамбула в Кайсери (город в центральной Турции), перед взлетом в туалете была обнаружена записка со словом "бомба"", - говорится в сообщении.

    Сообщается, что пассажиры были эвакуированы из лайнера и доставлены в терминал. В настоящее время специалисты проверяют самолет.

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