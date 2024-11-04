Рейс Петербург - Анталья задержали почти на сутки из-за технических проблем с самолетом

Вылет самолета по маршруту Санкт-Петербург - Анталья, который должен был состояться в ночь на 4 ноября, задерживается более чем на 17 часов из-за технических причин, связанных с воздушным судном.

Вылет самолета по маршруту Санкт-Петербург - Анталья, который должен был состояться в ночь на 4 ноября, задерживается более чем на 17 часов из-за технических причин, связанных с воздушным судном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной Столицы", которая является оператором аэропорта Пулково.

"Рейс A-Jet TK 3977 из Санкт-Петербурга в Анталью, который должен был вылететь по маршруту в 01:25 мск 4 ноября, перенесен по техническим причинам, связанным с воздушным судном. Авиакомпания принимает все меры для предоставления питания и других услуг пассажирам", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, вылет самолета может состояться 4 ноября в 19:00, добавили в компании.