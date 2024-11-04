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Рейс Петербург - Анталья задержали почти на сутки из-за технических проблем с самолетом

Рейс Петербург - Анталья задержали почти на сутки из-за технических проблем с самолетом Вылет самолета по маршруту Санкт-Петербург - Анталья, который должен был состояться в ночь на 4 ноября, задерживается более чем на 17 часов из-за технических причин, связанных с воздушным судном.
В регионе
4 ноября 2024 г. 17:56
Рейс Петербург - Анталья задержали почти на сутки из-за технических проблем с самолетом

Вылет самолета по маршруту Санкт-Петербург - Анталья, который должен был состояться в ночь на 4 ноября, задерживается более чем на 17 часов из-за технических причин, связанных с воздушным судном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной Столицы", которая является оператором аэропорта Пулково.

"Рейс A-Jet TK 3977 из Санкт-Петербурга в Анталью, который должен был вылететь по маршруту в 01:25 мск 4 ноября, перенесен по техническим причинам, связанным с воздушным судном. Авиакомпания принимает все меры для предоставления питания и других услуг пассажирам", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, вылет самолета может состояться 4 ноября в 19:00, добавили в компании.

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Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburq - Antalya aviareysi təyyarədə yaranan texniki nasazlıq səbəbindən gecikib

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