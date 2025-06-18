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Регулятор оштрафовал компанию Карапетяна "Электросети Армении" на $26 тыс.

Регулятор оштрафовал компанию Карапетяна "Электросети Армении" на $26 тыс. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении оштрафовала компанию задержанного российского бизнесмена Самвела Карапетяна - "Электросети Армении" на 10 млн драмов (около $26 тыс.).
В регионе
18 июня 2025 г. 15:45
Регулятор оштрафовал компанию Карапетяна Электросети Армении на $26 тыс.

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении оштрафовала компанию задержанного российского бизнесмена Самвела Карапетяна - "Электросети Армении" на 10 млн драмов (около $26 тыс.).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение было принято на заседании комиссии в среду.

Отмечается, что основанием для штрафа стали выявленные в ходе февральского мониторинга нарушения в работе электронных счетчиков, установленных у потребителей. В ряде случаев фиксировались неточности в показаниях, в других — отсутствовала регистрация уровня реактивной электроэнергии или отображались некорректные значения напряжения.

Комиссия обязала компанию устранить все выявленные нарушения до 31 декабря 2025 года.

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен национализировать "Электрические сети".

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