Референдум по изменению Конституции республики начался в Армении

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В 08.00 по ереванскому времени (07.00 мск) в воскресенье в Армении открылись 1,997 тысячи избирательных участков, на которых проходит голосование по пакету конституционных изменений, вынесенных на всенародный референдум. Голосование продлится до 20.00 по ереванскому времени (19.00 мск).

Как сообщила полиция Армении, в избирательные списки включены 2 миллиона 550 тысяч 323 гражданина республики. Согласно статье 35 закона "О референдуме", документ будет считаться принятым, если за него выскажутся более 50% участвовавших в голосовании, но не менее, чем одна четверть от общего числа избирателей страны. То есть для принятия конституционных поправок за них должны проголосовать как минимум 640 тысяч человек.

Он также проинформировал, что Центризбирком Армении опубликует предварительные результаты проведенного референдума в понедельник, 7 декабря, до 20.00 по ереванскому времени (19.00 мск). Окончательные итоги плебисцита будут объявлены в течение недели, то есть не позднее 13 декабря.