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    Реджеп Тайип Эрдоган: Завтра мы примем важное решение

    Турецкое правительство в настоящее время работает над очень важным решением

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Турецкое правительство в настоящее время работает над очень важным решением".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Он отметил, что 20 июля состоится заседание Национального совета безопасности Турции.

    Президент подчеркнул, что после заседания Национального совета безопасности Турции пройдет заседание Кабинета министров: "На заседании Кабинета министров будет объявлено важное решение". 

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