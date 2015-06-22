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    ​Реджеп Тайип Эрдоган: Нарушившим игру придется ответить за это

    Президент Турции распространил новый месседж о создании коалиционного правительства

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Те, кто нарушил игру, заплатят за это".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на своей странице в "Twitter" отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, касаясь вопроса создания коалиционного правительства.

    В месседже президент отмечает, что Турция вновь может существовать с коалиционным правительством, построенным на стабильности, доверии в рамках общего языка, общих целей и мыслей: "Нарушающие игру партии и политики, которые будут подчеркивать не схожесть, а различия, не должны забывать, что им придется ответить перед нацией. Нужно взять на себя ответственность за вытекающие после выборов последствия. Никто не вправе предотвращать их реализацию".

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