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Разыскиваются 50 человек после оползня на горном курорте Грузии

Разыскиваются 50 человек после оползня на горном курорте Грузии Пятьдесят человек не выходят на связь после крупного оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, но есть вероятность, что они находятся в числе спасенных.
В регионе
4 августа 2023 г. 09:09
Разыскиваются 50 человек после оползня на горном курорте Грузии

Пятьдесят человек не выходят на связь после крупного оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, но есть вероятность, что они находятся в числе спасенных.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили телеканалу "Рустави 2".

В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа около 15:00 по местному времени, погибли два человека. Высокогорный курорт оторван от внешнего мира - разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели и полиция прибыли на место стихийного бедствия на вертолетах погранполиции МВД.

"Примерно более 150 человек находятся в безопасном месте вместе с пожарными-спасателями и сотрудниками полиции, которых вывезут оттуда прямо с утра на вертолетах. Если завтра погода позволит, к работам по эвакуации подключатся три вертолета", - сказал Мгебришвили.

Он отметил, что поисково-спасательные работы ведутся беспрерывно.

"Мы надеемся и не исключено, что эти 50 человек, с которыми на данном этапе не удается связаться, находятся в рядах и в числе тех, кто находится на той конкретной локации, где сейчас наши пожарные-спасатели и полиция обустроили безопасные зоны. Есть дублированная информация, которую нужно перепроверить и отфильтровать", - отметил Мгебришвили.

Оползень сошел около гостиницы "Сансет Шови". Спустившиеся с горы массы земли разрушили коттеджи, повалили деревья и спустились в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, смыла мосты.

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