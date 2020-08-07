Разыскиваемый брат Сержа Саргсяна доставлен в Армению

Находящийся в розыске бывший депутат парламента Армении Левон Саркисян доставлен на родину

Находящийся в розыске бывший депутат парламента Армении Левон Саркисян доставлен на родину.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом на своей странице в Facebook сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству генпрокуратур Армении и России, а также при содействии МИД России, сотрудники полиции республики 6 августа доставили в Армению Левона Саркисяна.

Отмечается, что генпрокуратура Армении подала ходатайство о передаче Левона Саркисяна правоохранительным органам России, которое генпрокуратура РФ удовлетворила в марте этого года.

Левон Саркисян объявлен в розыск по признакам ст 175 ч.3 п.1-2 и ст 223 ч.2. Он обвиняется в заказе разбойного нападения на дом Армена Аветисяна 11 лет назад.