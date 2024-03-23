Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"

Сегодняшний теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити холл" является спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб. Целью является попытка Кремля оправдать усиление ударов по Украине и тотальную мобилизацию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу РФ еще большей эскалацией и расширением войны. Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта о "войне" - лишь фальстарт тщательно спланированной кремлевской спецоперации", - говорится в заявлении ГУР.
Также в разведке отметили, что Кремль имеет "большой опыт организации подобных терактов, начиная с подрывов домов на Каширском шоссе".
"Как и тогда, сегодняшняя акция устрашения россиян станет поводом к максимальному "закручиванию гаек" в самой России", - передают в ГУР.
В управлении считают, что Кремль, скорее всего, обвинит в данной стрельбе Украину, чтобы "использовать расстрел собственных граждан как повод для еще более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев".
"Сегодняшний удар по гражданской инфраструктуре Украины - это еще одно звено в эскалации", - отмечается в заявлении разведки.
При этом в ГУР добавляют, что беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами в центре Москвы, среди прочих доказательств, свидетельствуют о том, что "расстрел в "Крокус Сити холл" был организован российскими спецслужбами".
"О подготовке теракта предупреждали и международные посольства", - подчеркивают в военной разведке.