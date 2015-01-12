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    Разрушенная в Дербенте гробница восстановлена

    Местные правоохранительные органы начали расследование в связи с данным фактом

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Дербенте восстановлена разрушенная гробница Сеида Мир-Гафара аги. Как сообщает Report со ссылкой на Кавказский узел, правоохранительные органы начали расследование в связи с фактом разрушения исторического памятника.

    Напомним, что гробница Сеида Мир-Гафара аги находится на дербентском кладбище Шихсалах. Она была разрушена 6 января. После акции протеста местных азербайджанцев власти Дагестана вмешались в ситуацию. Ни одна из группировок в Дагестане не взяла на себя ответственность за разрушение гробницы.

    Отметим, что в связи с акциями протеста последних дней Управление пресс-службы и информации администрации главы и правительства Дагестана распространило официальное заявление по поводу участившихся попыток внести недоверие в традиционно братские отношения между народами Дагестана и Азербайджана.

    "Мы искренне заинтересованы в развитии экономических и культурных отношений с братским Азербайджаном, на что ориентируют нас и традиционно добрые отношения между Владимиром Владимировичем Путиным и Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, главами наших государств и лидерами наших народов", - говорится в заявлении.

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