Разрушенная в Дербенте гробница восстановлена

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Дербенте восстановлена разрушенная гробница Сеида Мир-Гафара аги. Как сообщает Report со ссылкой на Кавказский узел, правоохранительные органы начали расследование в связи с фактом разрушения исторического памятника.

Напомним, что гробница Сеида Мир-Гафара аги находится на дербентском кладбище Шихсалах. Она была разрушена 6 января. После акции протеста местных азербайджанцев власти Дагестана вмешались в ситуацию. Ни одна из группировок в Дагестане не взяла на себя ответственность за разрушение гробницы.

Отметим, что в связи с акциями протеста последних дней Управление пресс-службы и информации администрации главы и правительства Дагестана распространило официальное заявление по поводу участившихся попыток внести недоверие в традиционно братские отношения между народами Дагестана и Азербайджана.

"Мы искренне заинтересованы в развитии экономических и культурных отношений с братским Азербайджаном, на что ориентируют нас и традиционно добрые отношения между Владимиром Владимировичем Путиным и Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, главами наших государств и лидерами наших народов", - говорится в заявлении.