Объем средств, собранных в рамках кампании "Турция, единое сердце", превысил 100 млрд лир

Объем средств, собранных в рамках кампании "Турция, единое сердце", превысил 100 млрд турецких лир.
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В рамках акции средства жертвуют бизнесмены, художники, политики, представители общественных организаций со всего мира, а также простые граждане.
Больше всего пожертвований сделали Центральный банк Турции (30 млрд лир), Ziraat Bank (20 млрд лир) и VakıfBank (12 млрд лир).
Напомним, что в рамках кампании"Турция, единое сердце" сегодня с 20:00 Азербайджанское Телевидение и Азербайджанское радио начали совместное вещание с теле- и радиоканалами Турции и Северного Кипра в целях привлечения помощи для пострадавших от землетрясений в братской стране.
В ходе трансляции озвучивается призыв к мировому сообществу сделать пожертвования для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Собранные средств перечисляются на счета Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и Турецкого общества Красного Полумесяца.