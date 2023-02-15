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Объем средств, собранных в рамках кампании "Турция, единое сердце", превысил 100 млрд лир

Объем средств, собранных в рамках кампании "Турция, единое сердце", превысил 100 млрд лир Размер средств, собранных в рамках кампании "Турция, единое сердце", превысило 100 млрд турецких лир.
В регионе
15 февраля 2023 г. 23:57
Объем средств, собранных в рамках кампании Турция, единое сердце, превысил 100 млрд лир

Объем средств, собранных в рамках кампании "Турция, единое сердце", превысил 100 млрд турецких лир.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", на данный момент для оказания помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции пожертвовано свыше 101 млрд 100 млн турецких лир.

В рамках акции средства жертвуют бизнесмены, художники, политики, представители общественных организаций со всего мира, а также простые граждане.

Больше всего пожертвований сделали Центральный банк Турции (30 млрд лир), Ziraat Bank (20 млрд лир) и VakıfBank (12 млрд лир).

Напомним, что в рамках кампании"Турция, единое сердце" сегодня с 20:00 Азербайджанское Телевидение и Азербайджанское радио начали совместное вещание с теле- и радиоканалами Турции и Северного Кипра в целях привлечения помощи для пострадавших от землетрясений в братской стране.

В ходе трансляции озвучивается призыв к мировому сообществу сделать пожертвования для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Собранные средств перечисляются на счета Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и Турецкого общества Красного Полумесяца.

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Версия на азербайджанском языке “Türkiyə, tək ürək” kampaniyasında toplanan ianə 101 milyard lirəni keçib

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