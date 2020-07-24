О нас
Report Georgia

Разгромившие азербайджанский ресторан в Москве задержаны

Разгромившие азербайджанский ресторан в Москве задержаны Участники и организаторы этой провокации задержаны, на них заведены уголовные дела
В регионе
277
24 июля 2020 г. 21:01
Разгромившие азербайджанский ресторан в Москве задержаны

 В Управлении внутренних дел по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москва состоялось мероприятие с участием представителей правоохранительных органов российской столицы. Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии выступил начальник Управления Внутренних Дел по Юго-Восточному административному округу, генерал-майор Сергей Карпов.

В своем выступлении он отметил, что в результате нападения армян на азербайджанский ресторан «1001 ночь» было заведено уголовное дело. В целом, участники и организаторы этой провокации были задержаны и на них тоже были заведены уголовные дела.

Генерал-майор подчеркнул, что всем силовым структурам отданы приказы жестко пресекать подобные провокации. И если подобные нападения будут продолжаться, то может дойти и до того, что иностранные граждане, принимающие в этом участие, депортированы из страны. «Цель мероприятия - не допустить межнационального конфликта, предотвратить его разрастание, не обидеть ни одну сторону, ни другую. На мероприятии приняли участие главы администрации, уважаемые бизнесмены, - те люди, которые могут донести до общества то, чего требует власть», - сказал Сергей Карпов российскому бюро Report.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Moskvada azərbaycanlının restoranına hücum edən ermənilər saxlanılıb
823x150

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названо число заразившихся коронавирусом в Турции
Названо число заразившихся коронавирусом в Турции
24 июля 2020 г. 21:25
Глава МИД Грузии: Любая попытка испортить грузино-азербайджанские отношения обречена на провал
Глава МИД Грузии: Любая попытка испортить грузино-азербайджанские отношения обречена на провал
24 июля 2020 г. 17:35
По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело
По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело
24 июля 2020 г. 17:32
Главный эпидемиолог Грузии: Жители Гараджалар не верят в вирус
Главный эпидемиолог Грузии: Жители Гараджалар не верят в вирус
24 июля 2020 г. 16:31
В Грузии 10-месячный ребенок излечился от COVID-19
В Грузии 10-месячный ребенок излечился от COVID-19
24 июля 2020 г. 15:26
Россия планирует снять все ограничения по коронавирусу в феврале
Россия планирует снять все ограничения по коронавирусу в феврале
24 июля 2020 г. 14:42
Россия с 1 августа открывает небо для международных полетов
Россия с 1 августа открывает небо для международных полетов
24 июля 2020 г. 14:38
Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в Айя-София - ОБНОВЛЕНО
Эрдоган принял участие в первом за 86 лет намазе в Айя-София - ОБНОВЛЕНО
24 июля 2020 г. 14:30
Число инфицированных COVID-19 в России превысило 800 тысяч
Число инфицированных COVID-19 в России превысило 800 тысяч
24 июля 2020 г. 12:03
Число жертв коронавируса в Армении приближается к 700
Число жертв коронавируса в Армении приближается к 700
24 июля 2020 г. 11:02
396x350

Последние новости

01:18
Видео"Нефтчи" представил очередного новичка Футбол
01:14
ФотоАвтомобили с надписями "Карабах это Азербайджан" едут по улицам Нью-Йорка Нагорно-карабахский конфликт
00:28
Один из европейских чемпионатов досрочно завершили из-за коронавируса Футбол
00:11
В некоторых городах и районах прекращается движение транспорта Внутренняя политика
23:49
Представителя ЕС и посла Бельгии в Азербайджане вызвали в МИД Внешняя политика
23:33
Перед представительством Армении в ООН прошла акция протеста Нагорно-карабахский конфликт
23:23
Сопредседатели Минской группы призвали Азербайджан и Армению вернуться за стол переговоров Нагорно-карабахский конфликт
22:39
AZAL вернул 117 азербайджанцев из Алматы Социальная защита
22:37
Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой Это интересно
22:12
ВидеоВ Огузе сель размыл дороги Происшествия
21:51
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию Туризм
21:38
TƏBİB назвал число больных коронавирусом, находищихся в реанимации Здравоохранение
21:25
Названо число заразившихся коронавирусом в Турции В регионе
21:01
ФотоРазгромившие азербайджанский ресторан в Москве задержаны В регионе
20:55
Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными Другие страны
Вся новостная лента