Разгромившие азербайджанский ресторан в Москве задержаны

Участники и организаторы этой провокации задержаны, на них заведены уголовные дела

В Управлении внутренних дел по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москва состоялось мероприятие с участием представителей правоохранительных органов российской столицы. Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии выступил начальник Управления Внутренних Дел по Юго-Восточному административному округу, генерал-майор Сергей Карпов.

В своем выступлении он отметил, что в результате нападения армян на азербайджанский ресторан «1001 ночь» было заведено уголовное дело. В целом, участники и организаторы этой провокации были задержаны и на них тоже были заведены уголовные дела.

Генерал-майор подчеркнул, что всем силовым структурам отданы приказы жестко пресекать подобные провокации. И если подобные нападения будут продолжаться, то может дойти и до того, что иностранные граждане, принимающие в этом участие, депортированы из страны. «Цель мероприятия - не допустить межнационального конфликта, предотвратить его разрастание, не обидеть ни одну сторону, ни другую. На мероприятии приняли участие главы администрации, уважаемые бизнесмены, - те люди, которые могут донести до общества то, чего требует власть», - сказал Сергей Карпов российскому бюро Report.