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    ​Распространена видеозапись ссоры главы МВД Украины и Михаила Саакашвили - ВИДЕО

    Инцидент произошел во время проводимого президентом совещания

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На прошедшем вчера во главе с президентом Украины Петром Порошенко совещании между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили произошла ссора.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, чиновники оскорбили друг друга и назвали коррупционерами.

    Во время выступления А.Авакова М.Саакашвили неоднократно прерывал его. М.Саакашвили обвинил министра внутренних дел в коррупции и взяточничестве. Затем А.Аваков плеснул Саакашвили в лицо водой.

    Увидев напряженность эмоций и высокий тон разговора между министром и губернатором, президент Украины Петр Порошенко объявил перерыв. 

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