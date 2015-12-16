​Распространена видеозапись ссоры главы МВД Украины и Михаила Саакашвили - ВИДЕО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На прошедшем вчера во главе с президентом Украины Петром Порошенко совещании между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили произошла ссора.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, чиновники оскорбили друг друга и назвали коррупционерами.

Во время выступления А.Авакова М.Саакашвили неоднократно прерывал его. М.Саакашвили обвинил министра внутренних дел в коррупции и взяточничестве. Затем А.Аваков плеснул Саакашвили в лицо водой.

Увидев напряженность эмоций и высокий тон разговора между министром и губернатором, президент Украины Петр Порошенко объявил перерыв.