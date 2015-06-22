Правительство России сократило расходы на подготовку к ЧМ 2018 года

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Правительство России сократило расходы на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года почти на 30 млрд. рублей.

Как отмечает Report со ссылкой на BBC, ранее сообщалось, что правительство предложило сэкономить 27 млрд. рублей (более 500 млн. долларов) на строительстве гостиниц к ЧМ.

Отметим, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14-го июня по 15 июля 2018 года. ФИФА приняла по этому поводу решение. Однако коррупционный скандал в организации ставит под вопрос проведение ЧМ-2018 в России, так как прокуроры считают, что официальные представители ФИФА попросили взятку у правительства РФ взамен на проведение ЧМ в этой стране.