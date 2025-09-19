Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев представит Азербайджан на Тбилисском форуме Шелкового пути, который пройдет в столице Грузии 22-23 октября.

Как сообщает Report, в качестве спикеров на форуме заявлены премьер-министр Армении Никол Пашинян и грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Организаторы заявляют, что форум пройдет под девизом "Инвестируйте в связь - растите в стабильности" ("Invest in Connectivity – Grow in Stability").

Отметим, что Тбилисский форум Шелкового пути - проводится раз в два года. В этом году он соберет более 2000 делегатов из более чем 60 стран, включая глав государств, высокопоставленных правительственных чиновников, министров, руководителей деловых кругов, руководителей международных организаций и представителей СМИ.