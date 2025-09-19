Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Рашад Набиев представит Азербайджан на Тбилисском форуме Шелкового пути

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 13:22
    Рашад Набиев представит Азербайджан на Тбилисском форуме Шелкового пути

    Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев представит Азербайджан на Тбилисском форуме Шелкового пути, который пройдет в столице Грузии 22-23 октября.

    Как сообщает Report, в качестве спикеров на форуме заявлены премьер-министр Армении Никол Пашинян и грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

    Организаторы заявляют, что форум пройдет под девизом "Инвестируйте в связь - растите в стабильности" ("Invest in Connectivity – Grow in Stability").

    Отметим, что Тбилисский форум Шелкового пути - проводится раз в два года. В этом году он соберет более 2000 делегатов из более чем 60 стран, включая глав государств, высокопоставленных правительственных чиновников, министров, руководителей деловых кругов, руководителей международных организаций и представителей СМИ.

