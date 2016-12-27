Ранивший пятерых и взявший в заложники женщину на западе Москвы покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина, обстрелявший полицейских и впоследствии запершийся в квартире на западе столицы, во вторник утром покончил с собой, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Находившаяся с ним женщина освобождена.

***10:57

Мужчина, ранивший пятерых человек из охотничьего ружья на западе Москвы, скрывается в соседней квартире, где также находится женщина. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

"Следователи и сотрудники полиции принимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого", — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст. 206 (захват заложников) УК России.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, возможный подозреваемый оказал противодействие сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское, ранил полицейских и сотрудников ГБУ "Жилищник", присутствующих при проведение следственных действий.