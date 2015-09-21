Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Волгограде ранены двое армян, избивших таксиста. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в Дзержинском районе Волгограда. Конфликт завязался после того, как водитель такси отказался везти группу изрядно выпивших молодых людей, которые возвращались со свадьбы. Услышав отказ, они избили таксиста, который призвал на помощь родственника. Тот, по предварительным данным, и открыл огонь из пистолета по нападавшим.

В результате инцидента один человек погиб, шестеро пострадали. Среди раненных 22-летний Армен Егиазарян и 24-летнний Влад Джерджиханян, которые после оказания первой помощи были доставлены в отделение полиции.

По факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство", "Покушение на убийство более двух лиц" и "Незаконный оборот оружия".