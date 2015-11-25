​Рамзан Кадыров: Турция очень долго будет сожалеть о содеянном

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал трагический инцидент с российским самолетом Су-24, сбитым вчера турецкой стороной в небе над Сирией.

Как передает Report, он заявил, что ждет только приказа от главнокомандующего.

Кадыров также нисколько не сомневается, что "Турция очень долго будет сожалеть о содеянном". По словам Кадырова, "так коварно не поступают те, кто при каждом случае говорит о дружбе и сотрудничестве".

"Считаю своим долгом заявить, что лично я, весь чеченский народ готовы выполнить поручение и приказ (президента России - прим. автора) любой сложности. Для этого у нас есть воля, решимость, прекрасно подготовленные силы и тысячи добровольцев!", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, российский бомбардировщик в небе над Сирией был сбит турецким военным самолетом при помощи ракеты "воздух-воздух". Российский экипаж выполнял боевое задание в рамках борьбы с запрещенным в России террористическим государством ИГИЛ.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся "ударом в спину".