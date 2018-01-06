Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оказал помощь престарелой женщине, проживающей в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил он сам на своей странице в Mylistory.

"За последнее время в СМИ России и Азербайджана появилась целая серия публикаций о том, что в Азербайджане нашли замерзшую престарелую женщину Мадину Алиеву из Чечни. Причем все сообщения написаны со ссылкой на один источник. Я сразу же поручил выяснить все обстоятельства. После разговоров с представителями МВД Азербайджана, руководством приюта имени матери Терезы, куда поместили женщину, сотрудниками благотворительной организации "Темиз Дунья" в Баку, бесед с самой Алиевой, посещения ее в приюте, вырисовывается следующая картина. Мадина Алиева утверждает, что у нее нет ни одного родственника, жила в селе Османюрт Хасавюртовского района и в Хасав-Юрте", - сообщил Рамзан Кадыров на своей странице в Mylistory.

Он также отметил, что в администрации Османюрт ничего не известно о этой женщине, но на руках у Алиевой имеется справка, что она из этого села.

"По данным УФМС ЧР Мадина Алиева, 1914 года рождения, никогда не получала в Чечне документы и нигде не зарегистрирована. Возможно в силу своего преклонного возраста Мадина Алиева что-то путает, забыла, где на самом деле жила", - добавил Глава Чечни.

По поручению Рамзана Кадырова женщину в Баку навестили его представители , купили и передали ей необходимые продукты питания.

"В понедельник совместно с посольством России в Азербайджане будет решен вопрос перевозки Алиевой в Чечню. Главное то, что Алиева нуждается в срочной помощи. Она ей будет оказана. Неважно откуда она. Она немощна, одинока, поэтому о ней должным образом позаботимся, независимо от того, где она проживала", - заключил Глава ЧР.