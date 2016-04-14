​Рамзан Кадыров назвал Кавказ альтернативой отдыху в Турции

Баку. 14 Апреля. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Кавказ и украинский Крым могут быть альтернативным вариантом для российских туристов, которые раньше летали на отдых в Турцию, Тунис и другие страны.

Как передает Report, об этом написал он в своем Instagram.

"Владимир Владимирович убежден, что руководство Турции будет стремиться обеспечить безопасность туристов, так это статья больших доходов в бюджет, но никаких гарантий, что жизни туристов нет угроз, не существует. Он привел пример Туниса, где на пляже были расстреляны туристы. Конечно, есть для отдыха альтернатива. Это в первую очередь "наш Кавказ и Крым" ", — написал Кадыров.