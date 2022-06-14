Рамиль Усубов: Деятельность Совместного турецко-российского центра мониторинга получила высокую оценку

«Деятельность Совместного турецко-российского центра мониторинга получила высокую оценку в Шушинской декларации и приветствовалась экспертами в этой области и официальными органами. Также после подписания декларации в нашей стране была запущена сервисная

"Деятельность Совместного турецко-российского центра мониторинга получила высокую оценку в Шушинской декларации и приветствовалась экспертами в этой области и официальными органами. Также после подписания декларации в нашей стране была запущена сервисная группа, представляющая турецкие вооруженные силы".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

Рамиль Усубов отметил, что с Турцией, которая является братским и важным стратегическим партнером в формировании системы безопасности Азербайджана, подписанная Шушинская декларация является одним из основных документов: "Это документ высокого уровня, определяющий направления и цели двух государств в различных областях, особенно в области военной безопасности".