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Рамиль Усубов: Деятельность Совместного турецко-российского центра мониторинга получила высокую оценку

Рамиль Усубов: Деятельность Совместного турецко-российского центра мониторинга получила высокую оценку «Деятельность Совместного турецко-российского центра мониторинга получила высокую оценку в Шушинской декларации и приветствовалась экспертами в этой области и официальными органами. Также после подписания декларации в нашей стране была запущена сервисная
В регионе
14 июня 2022 г. 02:34
Рамиль Усубов: Деятельность Совместного турецко-российского центра мониторинга получила высокую оценку

"Деятельность Совместного турецко-российского центра мониторинга получила высокую оценку в Шушинской декларации и приветствовалась экспертами в этой области и официальными органами. Также после подписания декларации в нашей стране была запущена сервисная группа, представляющая турецкие вооруженные силы".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

Рамиль Усубов отметил, что с Турцией, которая является братским и важным стратегическим партнером в формировании системы безопасности Азербайджана, подписанная Шушинская декларация является одним из основных документов: "Это документ высокого уровня, определяющий направления и цели двух государств в различных областях, особенно в области военной безопасности".

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Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: “Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyəti Şuşa Bəyannaməsində təqdir edilib”

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