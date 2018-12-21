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    Рамазан Абдулатипов назначен постпредом России при ОИС

    Абдулатипов ранее занимал пост спецпредставителя президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с Каспийскими государствами

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назначил Рамазана Абдулатипова постпредом при Организации Исламского сотрудничества (ОИС), освободив его от обязанностей спецпредставителя главы государства по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с Каспийскими государствами.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующие указы президента опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

    Еще одним указом В.Путин освободил от обязанностей постпреда России при ОИС Сергея Козлова.

    Напомним, что Р.Абдулатипов был назначен спецпредставителем президента России по сотрудничеству на Каспии в середине октября, почти сразу после того, как добровольно сложил с себя полномочия главы Дагестана. 

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