Ракетный удар по Днепру: аэропорт разрушен, есть пострадавшие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что войска РФ снова нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что войска РФ снова нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем", - сказал В.Резниченко.

По другой информации, в результате ракетных ударов пострадали 5 сотрудников МЧС.