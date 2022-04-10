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Ракетный удар по Днепру: аэропорт разрушен, есть пострадавшие

Ракетный удар по Днепру: аэропорт разрушен, есть пострадавшие Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что войска РФ снова нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре.
В регионе
10 апреля 2022 г. 17:15
Ракетный удар по Днепру: аэропорт разрушен, есть пострадавшие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что войска РФ снова нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем", - сказал В.Резниченко.

По другой информации, в результате ракетных ударов пострадали 5 сотрудников МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Dnepr hava limanı raket zərbəsi nəticəsində dağıdılıb

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