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Раиси победил на выборах президента Ирана

Раиси победил на выборах президента Ирана Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана, набрав более 17,6 млн голосов, всего проголосовали 28,6 млн человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает штаб по проведению выборов в Иране.
В регионе
19 июня 2021 г. 10:44
Раиси победил на выборах президента Ирана

Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана, набрав более 17,6 млн голосов, всего проголосовали 28,6 млн человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает штаб по проведению выборов в Иране.

За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами – секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.

Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. Эксперты считают, что Раиси поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Rəisi İranın yeni prezidenti seçilib
Версия на английском языке Raisi wins presidential elections in Iran

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