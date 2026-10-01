Финляндия выделит кредит в размере 50 млн евро на восстановление Украины

МИД Финляндии одобрило предоставление кредита Украине в размере 50 млн евро по линии Международной организации по развитию (IDA), входящей в состав Группы Всемирного банка (ВБ).

Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на сообщение МИД Финляндии.

Кредит будет направлен на новую специальную программу финансирования IDA – SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery 2.0), целью которой является удовлетворение значительных потребностей Украины в восстановлении и экономическом подъеме.

"Поддержка Украины для Финляндии является как выбором ценностей, так и инвестицией в безопасность и стабильность Европы. Разрушения, вызванные российской агрессией, значительны, и международное сообщество должно продолжать целенаправленную поддержку для обеспечения устойчивости украинского общества и восстановления страны", – отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Согласно последним оценкам ВБ, расходы на восстановление и возрождение Украины составят почти $588 млрд в течение следующего десятилетия.