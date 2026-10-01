Дорожная полиция предупредила об опасности на дорогах из-за ухудшения погоды

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило участников дорожного движения об ухудшении погоды с 2 октября.

Как сообщили Report в ведомстве, ожидаются дожди, местами ливни, усиление ветра и снижение температуры воздуха.

В связи с этим водителей призвали соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам рекомендовано быть особенно внимательными, переходить дорогу только в установленных местах и учитывать ухудшение видимости.

В дорожной полиции отметили, что скользкое дорожное покрытие, снижение видимости и сильный ветер могут повысить риск ДТП.