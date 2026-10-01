Дорожная полиция предупредила об опасности на дорогах из-за ухудшения погоды
Происшествия
- 01 октября, 2026
- 17:04
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило участников дорожного движения об ухудшении погоды с 2 октября.
Как сообщили Report в ведомстве, ожидаются дожди, местами ливни, усиление ветра и снижение температуры воздуха.
В связи с этим водителей призвали соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам рекомендовано быть особенно внимательными, переходить дорогу только в установленных местах и учитывать ухудшение видимости.
В дорожной полиции отметили, что скользкое дорожное покрытие, снижение видимости и сильный ветер могут повысить риск ДТП.
Последние новости
17:27
Казахстан подтвердил приверженность сотрудничеству в рамках ТюркПАВнешняя политика
17:24
В крупном ДТП в КНР погибли шесть человек, четверо раненыДругие страны
17:24
В Азербайджане создана новая компания с участием SOCARЭнергетика
17:22
Фото
В Гяндже число отравившихся школьников достигло 7 - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
17:14
ANAMA: В сентябре от мин очищено более 6 тыс. га освобожденных территорийВнутренняя политика
17:08
На маршруте Баку–Тбилиси–Баку будут выполняться 4 рейса ежедневноИнфраструктура
17:04
Дорожная полиция предупредила об опасности на дорогах из-за ухудшения погодыПроисшествия
17:01
Финляндия выделит кредит в размере 50 млн евро на восстановление УкраиныДругие страны
16:52