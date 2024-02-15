Раиси: Иран поддерживает продолжение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном

Иран поддерживает продолжение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также заинтересован в стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Иран поддерживает продолжение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также заинтересован в стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Как передает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с армянской делегацией во главе с вице-премьером Мгером Григояном.

Раиси также отметил, что Иран выступает против присутствия иностранных сил в регионе, считая, что они не только не решают ситуацию, но является еще большей проблемой.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили развитие экономических и торговых отношений, в частности в энергетической и транспортной сферах.