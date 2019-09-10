Рада Украины приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента

Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о процедуре импичмента главы государства.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Такое решение поддержали 337 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен пройти второе чтение.

"Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", - говорится в тексте законопроекта.

Глава государства, согласно документу, имеет право на не более пяти защитников. Президент должен быть приглашен на заседание по рассмотрению выводов комиссии. Кроме этого, Рада может заслушать свидетелей и экспертов.

Отмечается, что решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно конституционности процедуры и Верховный суд для получения выводов по обвинениям.

Если Раде не удается принять постановление об импичменте, спикер парламента приносит извинения президенту от имени всего законодательного органа.

"Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах", - говорится в законе.