В Армении бывшие работники завода "Наирит" проведут сидячий пикет

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ С 16 июля бывшие работники завода "Наирит" начнут бессрочный сидячий пикет у здания правительства Армении.

Как сообщает Report, информацию распространили СМИ Армении.

Бывшие работники до 24 июля будут выступать с требованием скорейшего погашения задолженности по зарплате.

Напомним, что с начала этого года работники завода "Наирит" неоднократно проводили в Ереване акции протеста, включая акцию перед резиденцией президента Армении.

Они требуют погашения задолженности. Согласно информации, возникшая 18-месячная задолженность составляет около 15 млн. долларов.

Данный завод считается стратегическим предприятием Армении. Владельцем завода является компания "Rhiniville Property Limited". "Наирит" занимается производством хлоропреновой резины.

Для поддержания завода в 2014 году правительство Армении заявило о проведении переговоров с российской компанией "Роснефть".

Однако в конце сентября 2014 года министр энергетики Армении заявил, что не располагает информацией о намерении компании "Роснефть" вложить инвестиции в завод.

Отметим, что с 2012 года работники данного завода периодически проводят акции протеста. В последние годы занимающийся производством востребованной в прошлом хлоропреновой резины завод столкнулся с серьезными проблемами.

Предприниматели завода неоднократно менялись.

Принадлежащий в настоящее время компании "Rhiniville Property Limited" завод из-за снижения спроса на производимый продукт с 2008 года приостановил производство.