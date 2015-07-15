 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Армении бывшие работники завода "Наирит" проведут сидячий пикет

    Они требуют скорейшего погашения задолженности по зарплате

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ С 16 июля бывшие работники завода "Наирит" начнут бессрочный сидячий пикет у здания правительства Армении.

    Как сообщает Report, информацию распространили СМИ Армении. 

    Бывшие работники до 24 июля будут выступать с требованием скорейшего погашения задолженности по зарплате.

    Напомним, что с начала этого года работники завода "Наирит" неоднократно проводили в Ереване акции протеста, включая акцию перед резиденцией президента Армении. 

    Они требуют погашения задолженности. Согласно информации, возникшая 18-месячная задолженность составляет около 15 млн. долларов. 

    Данный завод считается стратегическим предприятием Армении. Владельцем завода является компания "Rhiniville Property Limited". "Наирит" занимается производством хлоропреновой резины. 

    Для поддержания завода в 2014 году правительство Армении заявило о проведении переговоров с российской компанией "Роснефть". 

    Однако в конце сентября 2014 года министр энергетики Армении заявил, что не располагает информацией о намерении компании "Роснефть" вложить инвестиции в завод. 

    Отметим, что с 2012 года работники данного завода периодически проводят акции протеста. В последние годы занимающийся производством востребованной в прошлом хлоропреновой резины завод столкнулся с серьезными проблемами. 

    Предприниматели завода неоднократно менялись. 

    Принадлежащий в настоящее время компании "Rhiniville Property Limited" завод из-за снижения спроса на производимый продукт с 2008 года приостановил производство.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi