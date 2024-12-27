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QAZAQ AIR приостановил полеты из Астаны в Екатеринбург из соображений безопасности

QAZAQ AIR приостановил полеты из Астаны в Екатеринбург из соображений безопасности Авиакомпания QAZAQ AIR временно приостановила выполнение авиарейсов по маршруту Астана-Екатеринбург в период с 28 декабря 2024-го по 27 января 2025 гг.
В регионе
27 декабря 2024 г. 11:53
QAZAQ AIR приостановил полеты из Астаны в Екатеринбург из соображений безопасности

Авиакомпания QAZAQ AIR временно приостановила выполнение авиарейсов по маршруту Астана-Екатеринбург в период с 28 декабря 2024-го по 27 января 2025 гг.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков QAZAQ AIR. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков", - сообщили в компании.

Пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы авиакомпании.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan aviaşirkəti Astanadan Yekaterinburqa uçuşları dayandırıb

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