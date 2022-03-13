Пятый президент Армении принес присягу и вступил в должность

Пятый президент Армении Ваагна Хачатурян принес присягу и вступил в должность в ходе специального заседания Национального собрания.

Пятый президент Армении Ваагна Хачатурян принес присягу и вступил в должность в ходе специального заседания Национального собрания.

Как передает Report, трансляцию со спецзаседания парламента ведут в воскресенье местные новостные порталы.

"Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", - произнес клятву Хачатурян, положив руку на специальный экземпляр конституции Армении и Евангелие VII века "Вехамор Аветаран".