Пятерых иностранцев арестовали за подготовку теракта в Алматы
В регионе
- 28 октября, 2025
- 09:35
В Алматы пятерых иностранцев арестовали за подготовку теракта.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности Казахстана.
"Наряду с этим, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана", - говорится в сообщении.
С начала года к уголовной ответственности за такие преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы.
