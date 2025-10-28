Пятерых иностранцев арестовали за подготовку теракта в Алматы

В Алматы пятерых иностранцев арестовали за подготовку теракта.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности Казахстана.

"Наряду с этим, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана", - говорится в сообщении.

С начала года к уголовной ответственности за такие преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы.