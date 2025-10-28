Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 09:35
    Пятерых иностранцев арестовали за подготовку теракта в Алматы

    В Алматы пятерых иностранцев арестовали за подготовку теракта.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности Казахстана.

    "Наряду с этим, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана", - говорится в сообщении.

    С начала года к уголовной ответственности за такие преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы.

    Almatıda terror aktı hazırladıqlarına görə 5 əcnəbi həbs edilib

