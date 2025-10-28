İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Almatıda terror aktı hazırladıqlarına görə 5 əcnəbi həbs edilib

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:51
    Almatıda terror aktı hazırladıqlarına görə 5 əcnəbi həbs edilib

    Almatıda 5 xarici vətəndaş terror aktı hazırladıqlarına görə həbs edilib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsi məlumat yayıb.

    "Bundan başqa, cari ilin sentyabr və oktyabr aylarında terrorizmi təbliğ etməkdə şübhəli bilinən 8 Qazaxıstan vətəndaşı cinayət işi çərçivəsində həbs edilib", - məlumatda bildirilib.

    İlin əvvəlindən bəri 6-sı xarici vətəndaş olan 89 nəfər bu cür cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb edilib.

    Almatı Terror aktı Qazaxıstan
    Пятерых иностранцев арестовали за подготовку теракта в Алматы

