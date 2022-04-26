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Пять человек пострадали при взрыве гранаты в городском парке под Владимиром

Пять человек пострадали при взрыве гранаты в городском парке под Владимиром Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в парке "Сосенки" в Александрове Владимирской области. Мужчина, бросивший гранату, задержан.
В регионе
26 апреля 2022 г. 11:43
Пять человек пострадали при взрыве гранаты в городском парке под Владимиром

Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в парке "Сосенки" в Александрове Владимирской области. Мужчина, бросивший гранату, задержан.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в администрации Александровского района.

Один из местных жителей бросил гранату в ходе конфликта с рабочими, производившими благоустройство парка.

"Пять человек пострадали, всем оказана квалифицированная помощь. Здоровью и жизни людей ничего не угрожает. Нарушитель задержан правоохранителями, с ним ведутся следственные действия", - отметила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

Она уточнила, что инцидент произошел в ходе проведения работ по благоустройству парка. Среди пострадавших двое работников подрядной организации, представитель стройконтроля, геодезист и главный архитектор.

В правоохранительных органах сообщили, что два человека находятся в реанимации, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет.

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Версия на английском языке Local throws grenade in recreation park in Russia, injuring five
Версия на азербайджанском языке Rusiyada istirahət parkına qumbara atılıb, 5 nəfər yaralanıb

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