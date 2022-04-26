Пять человек пострадали при взрыве гранаты в городском парке под Владимиром

Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в парке "Сосенки" в Александрове Владимирской области. Мужчина, бросивший гранату, задержан.

Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в парке "Сосенки" в Александрове Владимирской области. Мужчина, бросивший гранату, задержан.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в администрации Александровского района.

Один из местных жителей бросил гранату в ходе конфликта с рабочими, производившими благоустройство парка.

"Пять человек пострадали, всем оказана квалифицированная помощь. Здоровью и жизни людей ничего не угрожает. Нарушитель задержан правоохранителями, с ним ведутся следственные действия", - отметила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

Она уточнила, что инцидент произошел в ходе проведения работ по благоустройству парка. Среди пострадавших двое работников подрядной организации, представитель стройконтроля, геодезист и главный архитектор.

В правоохранительных органах сообщили, что два человека находятся в реанимации, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет.